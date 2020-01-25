Китайский вирус вызвал обвал мировых рынков

Падение главного китайского индекса случилось перед закрытием биржи на каникулы по случаю Китайского нового года и стало крупнейшим за его тридцатилетнюю историю. Следующая торговая сессия на бирже состоится 3 февраля.

Мировые рынки поддались всеобщей панике из-за распространяющегося в Китае смертельного коронавируса 2019-nCoV: биржевые индексы в разных странах упали от нескольких десятых процента до нескольких процентов. Самое сильное падение зафиксировано на Шанхайской бирже — индекс Shanghai Composite снизился на 2,8 процента, следует из данных торгов, пишет «Лента.ру».

Европейский индекс Stoxx 600 упал на 1,83 процента, японский Nikkei 225 — на 2,03 процента. По словам опрошенных CNBC финансистов, инвесторы реагируют на панику, создавшуюся вокруг информации о новых заразившихся и погибших.

Индекс Московской биржи снизился на 1,95 процента — до уровня 3084,83 пункта.

Вместе с тем, активы, которые принято считать безопасными во время кризисов и потрясений, последние дни пользуются спросом со стороны инвесторов. Цена унции золота выросла на 0,62 процента, или на 9,9 доллара — до 1581,8 доллара за унцию. Японская иена и швейцарский франк укрепились на 0,33 и 0,14 процента. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась на 0,065 процентных пункта за счет роста цены.

Число умерших от нового коронавируса достигло 80 человек, все они жители Китая. Количество заболевших превысило 2700. Среди них несколько заразившихся за пределами Китая — в США, Сингапуре, Южной Корее, Австралии, Канаде, Франции, Японии и других странах.