Коронавирус добрался до Украины

В Киеве подтвердили один случай заболевания коронавирусом, сообщает Obozrevatel.

Такие результаты показало исследование государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

Какой именно это коронавирус, в сообщении не указано, но в комментариях лаборатория отмечает, что это не китайский вирус, пишет издание LB.ua.

В то же время на сайте Минздрава Украины говорится о том, что в Украине было три подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV. Два случая не подтвердились. По результатам лабораторного исследования в этих случаях подтвержден грипп. "Диагностика третьего случая продолжается", - сказано в сообщении.

Отметим, смертоносный коронавирус может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем. Вирус очень быстро поражает легкие и другие органы.