Партия Саргсяна обрушилась на Пашиняна: «В вопросе урегулирования Карабаха он трус»

По словам Пашиняна, согласно документу, конечными целями всеобъемлющего урегулирования карабах ского конфликта являются передача Азербайджану семи районов – Агдам, Физули, Джебраил, Зангелан, Кубатлы, Кельбаджар и Лачин, с условием сохранения коридора между Арменией и Карабах ом. Кроме того, переселенцы должны покинуть пять районов. Гражданские власти Азербайджана должны войти в указанные территории после того, как будут размещены международные миротворческие силы и будут выведены находящиеся там вооруженные силы.

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе субботней пресс-конференции в Капане продолжают будоражить Армению. Напомним, что в своем сенсационном заявлении глава армянского правительства указал на публикацию в прессе, где приводились выдержки из документа, который был на столе переговоров по карабах скому урегулированию в период президентства Сержа Саргсяна.

После этого Пашинян обратился к кандидатам в президенты «НКР», отметив, что если они и в целом армянское общество поддержат этот вариант урегулирования, то он как премьер-министр немедленно вернет этот документ на стол переговоров.

На заявление Пашиняна теперь отреагировали сторонники бывшего президента Армении Сержа Саргсяна из Республиканской партии. Представители партии обвинили Пашиняна в трусости и глупых заявлениях по карабахскому конфликту.

По словам бывшего вице-спикера парламента Армении Эдуарда Шармазанова, этим заявлением Пашинян поставил в трудное положение кандидатов в «президенты НКР».

«Он требует от них высказать свою позицию. Но теперь я задам вопрос, а какую позицию по карабахскому вопросу занимает сам Пашинян? Кто-либо слышал его позицию? Пусть обнародует свою концепцию по карабахскому урегулированию. У этого человека нет никакой концепции, кроме разрушения. Он разрушает все вокруг», - сказал Шармазанов.

Зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян также обрушился с обвинениями в адрес Пашиняна. Ашотян заявил, что Пашинян имеет все стенограммы переговоров по Карабаху, но почему-то ссылается на публикации СМИ.

Зампред РПА призвал Пашиняна также ответить на несколько вопросов:

— был ли в Армении хоть один лидер, который не говорил о разрешении конфликта посредством взаимных уступок?

— вокруг какого документа ведет переговоры сам Пашинян?

Ашотян предупредил об опасности популизма в столь важном вопросе и напомнил, что сам Пашинян даже с гордостью говорил о необходимости уступок Азербайджану.

«Нас осмелился обвинять человек, который гордится своим тезисом о том, что решение вопроса должно быть приемлемо для народа Азербайджана», — заявил республиканец. При этом Ашотян сообщил о признаниях «этого человека» в узком кругу, что «для скрытия своего нелепого поведения во время переговоров иногда вынужденно притворяется сумасшедшим».

«А сейчас кого ты выставляешь сумасшедшим?» — спрашивает заместитель председателя РПА. «Нас или себя, а может народ?» — добавляет Ашотян.