В Афганистане не знают, разбился ли самолет

Пассажирский самолет, который разбился в афганской провинции Газни, мог принадлежать иностранной авиакомпании. Об этом со ссылкой на местные власти сообщил афганский телеканал 1TVNews.

Губернатор провинции Газни Вахидулла Калимзай заявил, что "самолет не принадлежал какой-либо отечественной компании". "По всей видимости, речь идет об иностранном перевозчике. Самолет полностью сгорел", - сказал он.

В то же время государственная авиакомпания Афганистана опровергла появившиеся сообщения о крушении своего самолета, говорится в ее сообщении в Facebook. Информация о том, что все рейсы завершились благополучно, появилась и на странице управления авиации Афганистана, передает РБК.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что самолет, потерпевший крушение в Афганистане, принадлежал афганской армии.