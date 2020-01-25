Хадж подорожал для азербайджанских паломников
С сегодняшнего дня в Азербайджане начался прием документов для совершения паломничества (Хадж), сообщает Report.
Согласно информации, 4 человека уже подали необходимые документы.
Прием документов продолжится до мая.
В этом году желающий совершить Хадж должен будет заплатить 4 тысячи 490 долларов, что на 205 долларов дороже, чем в прошлом году (4 тысчи 285 долларов).
Выделенная для Азербайджана квота не изменилась (приблизительно 1400).
Напомним, что в Азербайджане вопросами паломничества Хадж официально занимается Управление мусульман Кавказа.