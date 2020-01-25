Haqqin.az в делегации памяти жертв Холокоста наша корреспонденция
Сегодня — Международный день памяти жертв Холокоста. Накануне в Кракове состоялось памятное мероприятие «Делегация в Аушвитц 2020», организованное Европейской Еврейской ассоциацией во главе с раввином Менахемом Марголиным. Оно было посвящено 75-летней годовщине освобождения узников нацистских лагерей смерти Аушвиц-Биркенау.
Здесь собрались около 200 представителей Евросоюза, Европарламента, члены правительств, депутаты парламентов стран Евросоюза, представитель президента Польши, раввины, гости из Ирана, Ливана и Конго, журналисты. В качестве гостя был приглашен и корреспондент haqqin.az.
Латвию представляли депутаты Саэйма (латвийского парламента) - Регина Лочмеле-Лунева и Атис Леиньш, а также сотрудники музея Рижского гетто и Холокоста в Латвии, и общества «Шамир».
В рамках этого события в первый день прошел большой симпозиум.
Две важные его темы прозвучали во время заседания: «Антисемитизм сегодня» и «Важность образования в борьбе с антисемитизмом». Обе они актуальны, несмотря на то, что история самого явления уходит в далекое прошлое.
На фоне юбилейной даты организаторы посчитали особо важным на полях представительного форума заявить ясную позицию нетерпимости к антисемитизму со стороны широкого круга организаций и институтов стран-членов ЕС, а также высших должностных лиц Европарламента.
Раввин Шломо Ковеш из Венгрии, председатель Лиги защиты и действия, в своем выступлении говорил о том, что сейчас идет война идей, война мыслей. Противостоять поднимающему вновь голову антисемитизму в мире — это важная миссия во имя будущего, в том числе, евреев Европы.
Директор агентства по фундаментальным правам Европейского Союза Майкл О Флаерти призвал бороться с проблемой, вернувшейся в мир из страшного прошлого уже в новых формах, с помощью прогрессивных сил общества в каждой стране.
С воспоминаниями, которые невозможно было слушать без содрогания в сердце, выступали потомки жертв Холокоста, а также спасшиеся в катастрофе европейского еврейства.
Керен Кнолль, внучка спасшейся в Холокосте, но убитой современными антисемитами в Париже Мирель Кнолль, обратила внимание на то, что самое мощное оружие против проявлений национальной или расовой ненависти — это образование. Последовательное разъяснение с раннего возраста моральных принципов цивилизованного человека способно воспитать неприятие антисемитизма, показав его антигуманную сущность.
Неожиданным было выступление Йонатана Лангера из Германии — он открыто и честно рассказал о своем неонацистском прошлом, и о том, как он преодолевал это состояние ксенофобии и антисемитизма, подчеркнув, что именно образование стало для него ключом к пониманию тяжкого заблуждения и выходом из него. Как окончательный разрыв с позорным своим прошлым была смена им имени и фамилии. Ранее он был Лутцом Лагером.
Министр юстиции Венгрии Юдит Варга напомнила о спасателях, которые в годы нацистской оккупации уберегли от уничтожения тысячи венгерских евреев, назвав в том числе имя шведского дипломата Рауля Валленберга.
На следующий день участники «Делегации в Аушвитц 2020» посетили музейный комплекс Аушвитц-Биркенау. Несмотря на прошедшие три четверти века с момента освобождения лагерей смерти, дух массового уничтожения людей все еще витает в зданиях бывших бараков и вокруг них.
Завершился визит участников поездки на площади Juedenrampe перед железнодорожными вагонами, в которых из разных стран Европы на «фабрику смерти» прибывали жертвы Холокоста. Самая северная точка, откуда везли евреев — норвежская столица Осло, а самая южная — греческий остров Родос.
На площади прозвучали воспоминания главного раввина Израиля Меира Лау, который, будучи мальчиком 7 с половиной лет, чудом спасся от судьбы миллионов польских евреев. Его лаконичный и образный рассказ заставил многих, не стесняясь, вытирать слезы на холодном ветру.
Первый вице-президент Европарламента Мейрид Мак Гиннесс в своем кратком выступлении привела тревожные факты распространения антисемитизма по всему миру — от Австралии до США, от Латинской Америки до Европы. Она решительно осудила это явление и призвала защищать не только еврейские общины в разных странах, но и государство Израиль, завершив речь лозунгом «Ам Исроэль хай!» - «Народ Израиля жив!».
Выживший в Холокосте писатель из Франции Марек Хальтер высказал мысль, что лучшим оружием против бесчеловечности является музыка. Потому в исполнении пианистки Наталии Романенко прозвучали фортепьянные сочинения узника Аушвитц-Биркенау чешского композитора Виктора Ульманна, которые он написал за два дня до своей гибели в газовой камере. Ноты удалось разыскать в архивах. Волнующее музыкальное приношение поддержал своими средствами ливанский бизнесмен Абдалла Шатила, живущий в Швейцарии.
По итогам события участники единогласно приняли резолюцию, адресованную парламентариям государств, с призывом решительно противостоять антисемитизму, внедрять борьбу с его проявлениями в образовательный процесс, законодательно запретить торговлю нацистской символикой, оставив ее как часть истории для национальных архивов, музеев и официально утвержденных образовательных программ.
Не допустить повторения ужасов Холокоста — задача для новых поколений.