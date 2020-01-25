Владимир Решетов, спецкор, Рига-Краков-Аушвитц-Биркенау 16:52

Сегодня — Международный день памяти жертв Холокоста. Накануне в Кракове состоялось памятное мероприятие «Делегация в Аушвитц 2020», организованное Европейской Еврейской ассоциацией во главе с раввином Менахемом Марголиным. Оно было посвящено 75-летней годовщине освобождения узников нацистских лагерей смерти Аушвиц-Биркенау. Здесь собрались около 200 представителей Евросоюза, Европарламента, члены правительств, депутаты парламентов стран Евросоюза, представитель президента Польши, раввины, гости из Ирана, Ливана и Конго, журналисты. В качестве гостя был приглашен и корреспондент haqqin.az.

Латвию представляли депутаты Саэйма (латвийского парламента) - Регина Лочмеле-Лунева и Атис Леиньш, а также сотрудники музея Рижского гетто и Холокоста в Латвии, и общества «Шамир». В рамках этого события в первый день прошел большой симпозиум. Две важные его темы прозвучали во время заседания: «Антисемитизм сегодня» и «Важность образования в борьбе с антисемитизмом». Обе они актуальны, несмотря на то, что история самого явления уходит в далекое прошлое. На фоне юбилейной даты организаторы посчитали особо важным на полях представительного форума заявить ясную позицию нетерпимости к антисемитизму со стороны широкого круга организаций и институтов стран-членов ЕС, а также высших должностных лиц Европарламента.

Раввин Шломо Ковеш из Венгрии, председатель Лиги защиты и действия, в своем выступлении говорил о том, что сейчас идет война идей, война мыслей. Противостоять поднимающему вновь голову антисемитизму в мире — это важная миссия во имя будущего, в том числе, евреев Европы. Директор агентства по фундаментальным правам Европейского Союза Майкл О Флаерти призвал бороться с проблемой, вернувшейся в мир из страшного прошлого уже в новых формах, с помощью прогрессивных сил общества в каждой стране. С воспоминаниями, которые невозможно было слушать без содрогания в сердце, выступали потомки жертв Холокоста, а также спасшиеся в катастрофе европейского еврейства.

Керен Кнолль, внучка спасшейся в Холокосте, но убитой современными антисемитами в Париже Мирель Кнолль, обратила внимание на то, что самое мощное оружие против проявлений национальной или расовой ненависти — это образование. Последовательное разъяснение с раннего возраста моральных принципов цивилизованного человека способно воспитать неприятие антисемитизма, показав его антигуманную сущность. Неожиданным было выступление Йонатана Лангера из Германии — он открыто и честно рассказал о своем неонацистском прошлом, и о том, как он преодолевал это состояние ксенофобии и антисемитизма, подчеркнув, что именно образование стало для него ключом к пониманию тяжкого заблуждения и выходом из него. Как окончательный разрыв с позорным своим прошлым была смена им имени и фамилии. Ранее он был Лутцом Лагером. Министр юстиции Венгрии Юдит Варга напомнила о спасателях, которые в годы нацистской оккупации уберегли от уничтожения тысячи венгерских евреев, назвав в том числе имя шведского дипломата Рауля Валленберга. На следующий день участники «Делегации в Аушвитц 2020» посетили музейный комплекс Аушвитц-Биркенау. Несмотря на прошедшие три четверти века с момента освобождения лагерей смерти, дух массового уничтожения людей все еще витает в зданиях бывших бараков и вокруг них.