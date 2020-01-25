В США пообещали остановку «Северного потока-2» на годы

Санкции США, заставившие швейцарскую компанию Allseas отказаться от работ на российском газопроводе «Северный поток-2», в перспективе не единственное препятствие. Они поспособствовали остановке проекта на годы вперед, но в будущем могут возникнуть и другие обстоятельства. Об этом в комментарии украинскому порталу «Сегодня» заявил директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст.

По его словам, в настоящее время в мире не осталось судов, которые могут достроить газопровод, так что Москва решила построить их с использованием российских технологий.

Хербст подчеркнул, что со временем, через несколько лет, Россия способна создать подходящий для этих целей трубоукладчик, но за это время «могут возникнуть и другие препятствия». Какие именно, эксперт не уточнил.

В ходе панельной дискуссии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе на прошлой неделе Хербст рассказал, что строительство «Северного потока-2» остановлено как минимум на два года. По его мнению, за это время на европейский рынок придет сжиженный природный газ (СПГ) от США и других поставщиков. Это приведет к усилению конкуренции.