Японского журналиста задержали за шпионаж в России

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину с паспортом подданного Японии при попытке получить секретные документы о военном потенциале России. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, пишут РИА Новости.

Мужчина был задержан во Владивостоке.

В связи с инцидентом в ведомство был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве. Японским дипломатам заявлен протест. Как отметили в МИД России, задержанный за попытку получения секретных материалов находился в России по журналистской визе.

Японцу было предъявлено официальное предостережение и дано 72 часа на то, чтобы он покинул страну. Как подчеркнули в российском дипведомстве, гражданин страны восходящего Солнца уже выехал на родину.