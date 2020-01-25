Ильхам Алиев выделил деньги на капремонт дорог Сумгаита
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселках и новых жилых массивах города Сумгаит, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, с целью капитального ремонта автомобильных дорог в поселках и новых жилых массивах города Сумгаит, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 6,4 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения.