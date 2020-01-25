Обнаруженный в Украине вирус оказался не китайским

Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины опроверг китайское происхождение зарегистрированного в стране коронавируса. Об этом ведомство написало на своей странице в Facebook.

Лабораторный центр уточнил, что единственный зарегистрированный случай заболевания коронавирусом не спровоцирован инфекцией 2019-nCoV. Другие подробности не уточняются.

Днем 27 января украинские СМИ сообщили о первом зарегистрированном случае заболевания коронавирусом в Киеве.

Ранее стало известно, что в России обследовали более 100 пациентов с симптомами инфекционного заболевания. Ни у кого из них не выявлен коронавирус.