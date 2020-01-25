Комментируя haqqin.az обвинение президентом Беларуси Москвы в том, что она оказывает давление на Минск, российский экономист, председатель правления Фонда «Институт современного развития», член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Игорь Юргенс заявил, что Лукашенко слишком заигрался в «союзное с Россией государство».

«Его принцип «все мое это мое, а все российское - будем делить» уже не работает», - считает И.Юргенс.

Напомним, что Лукашенко в одном из своих недавних выступлений заявил, что российский налоговый маневр в нефтяной отрасли был осуществлен для того, чтобы шантажировать Минск падением доходов. «Это сделано специально. Чтобы надавить на Беларусь. Зачем надавить, догадайтесь с трех раз», – подчеркнул глава белорусского государства.

Как считает именитый российский эксперт, новые правила экспорта российской нефти не устраивают Лукашенко исключительно из-за повышения цены на поставки ее в Беларусь.

«Еще будучи президентом, Дмитрий Медведев говорил, что очень устал от игр белорусского президента и не готов продолжать отношение в таком русле. Лукашенко надеялся, что, возвратившись на президентский пост, Путин будет по отношению к нему мягче, чем прежний глава РФ. И действительно какое-то время это было так. Но теперь Лукашенко все время шантажирует Россию своими заявлениями о поддержке Москвы в защите западных российских границ. Однако в геостратегических вопросах белорусский президент так заигрывает с Западом, что неясно - союзники мы или он просто использует Россию в своих интересах. А в тех случаях, когда Москве реально нужна была поддержка, к примеру, в ситуации с Абхазией, Южной Осетией и Крымом, помощи от Минска не было никакой», - утверждает И.Юргенс.

Да, признает он, поводом к недовольству стало подорожание нефти после принятия в России новых экспортных правил, ввода акцизов на энергоносители, при которых, в частности, глава Лукойла Вагит Алекперов не может поставлять нефть Минску по старым ценам. «Иначе ему придется доплачивать из своего кармана», - замечает экономист.

Тем не менее Юргенс полагает, что проблемы между Москвой и Минском вряд ли приведут к ликвидации соглашения о союзном государстве. Дело в том, что в 2020 году в Беларуси пройдут президентские выборы, а власть Лукашенко может быть расшатана.

«Возможно, кто-то из «ястребов» в российской власти и предлагал президенту России план поглотить Беларусь, но не думаю, что Путин настолько мало информирован, чтобы не понять, что такой шаг будет означать проблему, равную пятикратному Крыму. Поэтому такой план нереален. Беларусь длительное время существует как независимое государство, поэтому без конфликта в Россию не пойдет», - не сомневается И.Юргенс.