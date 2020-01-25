Закрытое 60 лет хранилище мумий нашли благодаря ворам

Египетские органы безопасности нашли закрытое в течение 60 лет хранилище артефактов благодаря поступившей информации о планах местных злоумышленников разграбить его, сообщил информационный портал al-Masry al-Youm.

По данным портала, сотрудники госбезопасности совместно с туристической полицией получили наводку на попытку неких злоумышленников ограбить хранилище редких исторических артефактов в районе города Сакара к югу от Каира.

"В результате интенсивных розысков было обнаружено хранилище артефактов рядом с гробницей сановника Древнего Египта Птаххотепа I в Сакаре, которое не было внесено в реестр хранилищ министерства по делам памятников древности и не было известно контролирующим органам", - пишет издание.

Само хранилище представляет собой примыкающие к гробнице две комнаты с деревянной дверью, на замке которой подпись одного из контролеров, закрывшего ее в 1960 году. Внутри хранилища обнаружены 12 саркофагов с мумиями и различные исторические объекты высокой ценности.

Об участи воров, планировавших ограбление хранилища, не сообщается.