В бакинской больнице умирают пациенты… Нет врача-реаниматолога

По его словам, инцидент произошел 22 января, но руководство больницы предпринимает попытки скрыть этот факт.

В Научно-исследовательском институте легочных заболеваний скончался еще один пациент. Об этом haqqin.az сообщил адвокат Самир Зейналов.

«Уже несколько дней мы пытаемся подтвердить этот факт. Руководство института угрожает персоналу, чтобы они не распространяли информацию», - сказал он.

Самир Зейналов отметил, что в данную больницу доставляют пациентов в тяжелом состоянии, но это не основная причина частых смертей.

«Дело в том, что в этой больнице нет врача-реаниматолога. Заведующий отделением реанимации врач-реаниматолог по имени Фикрет завершил свою трудовую деятельность. Однако после двух смертей пациентов, произошедших 15 января, его снова вызвали на работу», - сказал Зейналов.

В свою очередь, главврач Научно-исследовательского института легочных заболеваний Иман Рзаев подтвердил haqqin.az тот факт, что в больнице нет врача-реаниматолога. По его словам, на данный момент на эту позицию имеется 6 вакантных мест.

«То, что у нас нет врача-реаниматолога, известно всем. У нас 6 вакантных мест и мы давали объявление. Но, видимо, никто не хочет работать с больными туберкулезом. А врач Фикрет выйдет на работу через несколько дней», - сказал Иман Рзаев.

По его словам, скончавшийся 22 января пациент был в тяжелом состоянии и страдал сразу от нескольких болезней.

«Он получал у нас лечение на протяжении 7 дней, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался», - сказал главврач.

Напомним, что 15 января в этой больнице скончались житель Лерика Азад Гафаров 1978 г.р. и житель Бинагадинского района Баку Рашад Ганиев 1985 г.р. Тогда в больнице также заявили, что пациенты находились в тяжелом состоянии.