В минувшем году Польша начала отказываться от российского газа — его доля в совокупном импорте сократилась с 69 процентов до 60-ти. Такую статистику на своем сайте приводит польский нефтегазовый концерт PGNiG, пишет «Лента.ру».

Суммарный объем поставленного Россией трубопроводного газа сократился на один процент — с 9,04 миллиарда кубометров в 2018 году до 8,95 миллиардов в 2019-м.

На существенное снижение доли российского газа при увеличении потребления в республике повлияли поставки сжиженного природного газ (СПГ) из США, Норвегии и Катара. В 2019-м они достигли 3,43 миллиарда кубометров (после регазификации), что на 0,7 миллиарда больше, чем годом ранее.

В 2022 году Польша намерена полностью уйти от поставок трубопроводного газа из России. Заменой ему Варшава видит СПГ и строящийся трубопровод Baltic Pipe из Норвегии.

При этом республика намерена даже обеспечить экспорт американского газа на Украину. Стороны подписали соответствующий меморандум в августе прошлого года. Объем должен составить до шести миллиардов кубометров в год.