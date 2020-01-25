Какие страны чаще всего посещают азербайджанцы
В 2019 году число граждан Азербайджана, совершивших поездки в зарубежные страны, выросло по сравнению с предыдущим годом на 13,4 процента, составилв 5 567 тысяч, сообщает Trend.
Согласно информации, из них 36,7 процента посетили Иран, 28,9 процента - Грузию, 17,6 процента - Россию, 11,4 - Турцию, 5,4 процента - другие страны.
Около 64 процента путешественников - мужчины, 35,9 процента - женщины.
За указанный период число граждан Азербайджана, посетивших Иран, выросло на 23,7 процента, Грузию - на 12,3 процента, Россию - на 5,7 процента, Турцию - на 4,6 процента.
Граждане Азербайджана в путешествиях чаще всего пользовались железнодорожным и автомобильным транспортом - 82,6 процента, воздушным транспортом - 16,7 процента, морским же всего 0,7 процента.