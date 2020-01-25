В Украине резиденцию Брежнева выставили на продажу
Украинский ПриватБанк выставил на аукцион часть административно-общественного комплекса, в который входит здание, известное как резиденция Леонида Брежнева. Соответствующие данные обнародованы в системе Сетам, передает Корреспондент.net.
Аукцион состоится 4 февраля 2020 года, стартовая цена составит 97,946 млн грн.
Комплекс расположен в центральном районе Днепра. Неподалеку расположены набережная города, супермаркеты, отделения банков и развлекательные заведения. Район имеет высокий клиентопоток и удобную транспортную развязку.