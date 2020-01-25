Упавший в Афганистане самолет принадлежит США?

Как заявили талибы, на воздушном судне находились американские военнослужащие, в том числе офицеры высокого ранга. Все они, а также экипаж самолета, погибли в результате атаки боевиков.

Представитель движения "Талибан" заявил, что бойцы этой группировки сбили американский военный самолет в небе над провинцией Газни на востоке Афганистана, сообщает Associated Press.

Местный журналист, находившийся вблизи места крушения, сообщил Associated Press, что видел обгоревшие обломки самолета и тела двух человек.

В соцсетях публикуют видео, на которых видны обломки самолета Bombardier E-11A, используемого американской армией. Пользователи соцсетей заверяют, что речь идет именно о разбившемся сегодня летательном аппарате. Подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.

В Центральном командовании США данные о сбитом именно американском самолете пока не комментируют. Американские военные заявили, что изучают информацию о рухнувшем в Афганистане самолете.

Ранее губернатор провинции Газни Вахидулла Калимзай заявил, что ни один пассажирский самолет не потерпел крушения на территории Афганистана. Сам факт катастрофы он не отрицает — однако упавший самолет мог не относиться к гражданским. Ссылаясь на сообщения местных жителей, Калимзай рассказал, что из сильно обгоревшего воздушного судна вытащили пилота, оказавшегося иностранным гражданином.