Португальский хакер передал документы против самой богатой уроженки Баку
Португальский хакер Руи Пинту, основатель сайта Football Leaks, взял на себя ответственность за раскрытие сотни тысяч файлов, показывающих, как дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш, обвиняемая в отмывании денег, построила свою бизнес-империю, сообщает Reuters со ссылкой на адвокатов.
Адвокаты Уильям Бурдон и Франсишку Тейшейра да Мота заявили, что их клиент Пинту стоит за так называемыми документами Luanda Leaks. Они сообщили, что Пинту передал жесткий диск, "содержащий все данные, связанные с недавними разоблачениями, касающимися состояния Изабель душ Сантуш, состояния ее семьи и всех действующих лиц, которые могут быть причастны", Платформе по защите информаторов в Африке (PPLAAF) в конце 2018 года. PPLAAF передала полученные данные Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Они были опубликованы некоторыми новостными службами на прошлой неделе.
Пинту уже обвиняется в Португалии в 93 преступлениях, в основном связанных с предполагаемым незаконным доступом к данным, попытками вымогательства и нарушением неприкосновенности корреспонденции. Сейчас он ожидает суда в тюрьме Лиссабона.
Напомним, на прошлой неделе Нуну Рибейру да Кунья, возглавлявший частный банк EuroBic в Португалии, крупнейшим акционером которого является Изабель душ Сантуш, покончил с собой.
Изабель душ Сантуш родилась в Баку, куда ее отец приехал на учебу в Азербайджанский институт нефти и химии. Там же Жозе Эдуарду душ Сантуш познакомился с матерью Изабель — Татьяной Кукановой. В настоящее время дочь экс-президента, управлявшего Анголой почти 40 лет, самая богатая женщина Африки, в 2017 году она попала в список самых влиятельных женщин мира.