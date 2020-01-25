Сирийский беженец спас турецкую семью из-под завалов рухнувшего дома

Сирийский беженец Махмуд аль-Осман в первые часы после землетрясения в турецком городе Элязыг спас из-под завалов турецкую семейную пару, голыми руками разобрав обломки здания, сообщает турецкий телеканал Haberturk.

Аль-Осман бросился на помощь, услышав крики из-под завалов, сумел самостоятельно разобрать обломки и вытащил супругов Дюрдане и Зюлькюфа Айдын, отчаявшихся выбраться из разрушенного здания, передает РИА Новости.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу и министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа встретились с молодым человеком, поблагодарили его за мужественный поступок и подарили новый мобильный телефон взамен утерянного им при разборе завалов.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в прошлую пятницу. Власти сообщают о 41 погибшем и 1 607 пострадавших. Живыми из-под завалов удалось извлечь 45 человек.