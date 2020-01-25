США готовы оказать Китаю любую необходимую помощь в связи с распространяющимся в стране коронавирусом, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы очень тесно общаемся с Китаем по поводу вируса. В США зарегистрировано очень мало случаев, но мы настороже. Мы предложили Китаю и президенту Си любую необходимую помощь», – написал Трамп в Twitter.

Власти Китая ранее объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус охватил почти всю страну, проник приграничные с Китаем страны и в Европу.