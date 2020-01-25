В Москве автомобиль без водителя протаранил здание МВД видео
В центре Москвы трое неизвестных мужчин устроили странную аварию. Они остановили каршеринговую машину напротив здания ГУ МВД по Москве на Петровке, поставили коробку в режим Drive и убежали.
Автомобиль покатился вперед и протаранил здание главка. Видео опубликовал телеграм-канал Baza. Полиция ищет злоумышленников.
По информации РЕН ТВ, инцидент произошел 25 января, однако видео с места происшествия появилось только сейчас. Автомобиль сразу после столкновения обследовали саперы и кинологи, ничего подозрительного они не нашли. Полиция начала проверку по факту инцидента.