В Британии рассказали про недвижимость Гульнары Каримовой

В список недвижимости, принадлежащей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова - Гульнаре Каримовой в Великобритании, входят особняк в графстве Суррей и две квартиры в престижных районах Лондона общей стоимостью 40 млн фунтов стерлингов ($52 млн). Как пишет Daily Mail со ссылкой на The Times, именно эти объекты пытаются изъять в свою пользу власти Соединенного Королевства.

По сообщению Daily Mail, британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (Serious Fraud Office, SFO) назвало принадлежащие Каримовой объекты изданию Gazette. В Суррее Каримова владеет поместьем Gorse Hill Manor, которое приобрела в 2010 году за 18 млн фунтов ($23,5 млн). Сегодня этот объект стоит 30 млн фунтов ($39 млн). Усадьба построена в 1912 году, на территории есть озеро для лодочных прогулок и сады площадью около 70 тысяч квадратных метров. По соседству с особняком «узбекской принцессы» расположены особняки влиятельных богачей, в частности, неподалеку находится владение султана Брунея, передает Fergananews.

В Лондоне у дочери первого президента Узбекистана есть две квартиры – в районе Мейфэр стоимостью 8 млн ($10,4 млн) и в районе Белгравия стоимостью 2 млн фунтов ($2,6 млн).

В октябре 2018 года SFO подало иск об изъятии активов, включая три объекта недвижимости, приобретенных Каримовой на доходы от коррупционной деятельности. Однако какие именно объекты имелись в виду, тогда не сообщалось.

В июле 2017 года Генпрокуратура Узбекистана завела на Каримову второе дело, в рамках которого она обвинялась в легализации активов в зарубежных странах. Уточнялось, что в Великобритании у нее имеются денежные средства в размере 4,2 млн фунтов ($5,5 млн), а также дома, квартиры и виллы общей стоимостью 22,9 млн фунтов ($30 млн).