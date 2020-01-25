Две победы сборной Азербайджана над Северной Македонией
Юношеская (U-19) сборная Азербайджана по футболу провела свой третий матч на сборах в Анталье.
Сегодня подопечные Самира Алиева обыграли сверстников из Северной Македонии – 2:1. В составе нашей команды отличились Мустафа Йылдырым и Самир Абдуллаев.
Это уже вторая победа сборной Азербайджана над македонцами на нынешнем сборе в Анталье. В первой игре отечественные футболисты победили со счетом 2:0.
Ранее наша сборная одолела команду U-19 турецкого клуба «Аланьяспор» - 4:2.