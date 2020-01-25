Армия Хафтара: Ливийский конфликт можно решить лишь войной

Так называемая ливийская национальная армия нанесла удар по району близ города Мисрата «с целью самообороны». Как пишет израильское издание MIGnews, об этом написал в соцсетях пресс-секретарь ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари.

Отмечается, что удар по району Абу-Кырейн к юго-востоку от Мисраты был нанесен в целях самообороны и в связи с концентрацией военных в этом регионе.

Аль-Мисмари подчеркнул, что ливийский конфликт можно решить лишь военным путем, а не дипломатическими усилиями.

19 января по итогам Международной конференции по Ливии в Берлине была принята итоговая декларация, в которой участники конференции призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности.