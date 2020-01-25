В США признали потерю самолета в Афганистане видео
Самолет, потерпевший крушение над территорией Афганистана, действительно принадлежал вооруженным силам США, признал в разговоре с Reuters анонимный американский чиновник.
Источник сообщил, что пока не обнаружено фактов того, что самолет потерпел крушение из-за вражеских действий. При этом он добавил, что в самолете находились менее десяти человек.
В Пентагоне отказались комментировать информацию о потерях.
В свою очередь представители «Талибана» заявили, что на борту самолета находились сотрудники ЦРУ и секретные документы и материалы. Их трофеями стали тела семерых человек: двоих пилотов и сотрудников американских спецслужб. Согласно заявлению «Талибана», на борту была также найдена секретная информация и коды к зашифрованной связи американских войск в Афганистане. При этом группировка не сообщила, каким именно оружием был сбит самолет, а также не представила фотографии своих трофеев.