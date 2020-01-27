«Уханьский вирус» привел к взлету цены золота

Цена золота взлетела до максимальной отметки более чем за шесть лет на опасениях распространения смертельного коронавируса за пределы Китая.

Как пишет Интерфакс со ссылкой на MarketWatch, это снизило аппетит инвесторов к вложению в рискованные активы, такие как акции, но вызвало спрос на активы «тихой гавани», включая золото.