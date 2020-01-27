«Уханьский вирус» привел к взлету цены золота
Цена золота взлетела до максимальной отметки более чем за шесть лет на опасениях распространения смертельного коронавируса за пределы Китая.
Как пишет Интерфакс со ссылкой на MarketWatch, это снизило аппетит инвесторов к вложению в рискованные активы, такие как акции, но вызвало спрос на активы «тихой гавани», включая золото.
«Распространение «уханьского вируса» вызвало распродажу на фондовых рынках, что, вероятно, подтолкнет рост спроса на золото», - заявил независимый трейдер Стивен Иннес.
Рост котировок контрактов на золото с поставкой в феврале достигал 0,7% в ходе сегодняшних торгов - до $1582,2 за унцию. Это максимальный уровень с 2013 года, свидетельствуют данные FactSet.
Серебро с поставкой в марте подорожало на 0,5% - до $18,2 за унцию.