ВОЗ признала «высокий» уровень опасности коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает уровень опасности коронавируса 2019-nCoV на международном уровне как «высокий», а не «умеренный», как заявляли ранее, сообщили в организации Agence France-Presse.

Ранее ВОЗ оценивала угрозу как «крайне высокую для Китая», «высокую для региона и умеренную на международном уровне», сообщает ТАСС.

До этого в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как «умеренная». Однако в ВОЗ указали на то, что в предыдущих версиях была допущена ошибка, а теперь ее исправили.

Общее количество умерших от коронавируса в Китае уже превысило 80 человек. Число пораженных новым вирусом в Китае составляет, по официальным данным, около 2,8 тыс. человек. На территориях за пределами материковой части страны зафиксированы случаи заражения вирусом в Гонконге, Макао, на Тайване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Малайзии, Франции, Вьетнаме, Непале и Канаде.