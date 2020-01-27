Лидер Палестины отказался от телефонного разговора с Трампом

Палестинский лидер Махмуд Аббас отказался от разговора по телефону с президентом США Дональдом Трампом по поводу плана урегулирования на Ближнем Востоке, подготовленного администрацией США, сообщает газета "Гаарец" со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Аббаса.

"Палестинский лидер Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом в понедельник, касающегося предстоящего обнародования мирного плана администрации Трампа", - пишет издание. Источник газеты добавил, что "на прошлой неделе были похожие попытки организовать разговор".

Газета отмечает, что постоянного канала коммуникации между офисом Аббаса и Белым домом сейчас нет, связь сторон осуществляется только между палестинской разведкой и ЦРУ.

В Белом доме сегодня прошла встреча Трампа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, передает NEWSru.co.il. В 19:30 по израильскому времени в Белом доме началась встреча президента Трампа и главы блока "Кахоль Лаван" Бени Ганца. Перед началом встречи с Нетаньяху Трамп заявил: "Многие пытались добиться мира на Ближнем Востоке. Я убежден, что это возможно".

Согласно информации американских журналистов, Трамп пообещал обнародовать план во вторник около 20:00 по московскому времени.