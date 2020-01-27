Полиция задержала грабителя бакинских частных домов

Правоохранительные органы Бинагадинского района Баку задержали жителя столицы, похитившего из частных домов имущества на 130 тысяч манатов, сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно информации, Вюсал Саламов совершил кражи из 11 домов, обогатившись на 80 тысяч манатов наличными и 50 тысяч манатов в виде драгоценностей.

Материалы в связи с задержанием переданы в следственный отдел Бинагадинского районного управления полиции, в отношении Саламова возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Полиция выясняет весь круг пострадавших от действий преступника и просит обратиться в местные отделения полиции или в службу "102" МВД.