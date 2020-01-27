Сеть магазинов Sabina скупил конкурент

Как сообщает Qafqazinfo, хотя стоимость сделки еще не известна, сотрудников уже поставили в известность о произошедшем. В связи с этим начались работы по формированию структуры вновь создаваемой организации. Несмотря на то, что воскресные дни являются прибыльными для парфюмерных магазинов, магазин Sabina на улице Низами вчера не работал.

Всего в Баку и Гяндже функционируют 12 магазинов Sabina. Эта сеть была создана задолго до появления на рынке бренда Ideal. В настоящее время Ideal насчитывает 15 магазинов в Баку и Сумгаите.

Согласно полученной информации, сеть магазинов Ideal принадлежит обществу с ограниченной ответственностью ADORE COMPANY. Компания основана в 2007 году, ее уставный капитал составляет 3 миллиона 200 тысяч манатов. Законным представителем ADORE COMPANY является Самир Ялчин оглу Алиев.