Сеть магазинов Sabina скупил конкурент
Сеть магазинов Sabina продана. Новым владельцем магазинов Sabina стала компания İdeal Parfumery and Cosmetics.
Как сообщает Qafqazinfo, хотя стоимость сделки еще не известна, сотрудников уже поставили в известность о произошедшем. В связи с этим начались работы по формированию структуры вновь создаваемой организации. Несмотря на то, что воскресные дни являются прибыльными для парфюмерных магазинов, магазин Sabina на улице Низами вчера не работал.
Всего в Баку и Гяндже функционируют 12 магазинов Sabina. Эта сеть была создана задолго до появления на рынке бренда Ideal. В настоящее время Ideal насчитывает 15 магазинов в Баку и Сумгаите.
Согласно полученной информации, сеть магазинов Ideal принадлежит обществу с ограниченной ответственностью ADORE COMPANY. Компания основана в 2007 году, ее уставный капитал составляет 3 миллиона 200 тысяч манатов. Законным представителем ADORE COMPANY является Самир Ялчин оглу Алиев.