В Турции вновь произошло землетрясение
В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщает Haberturk.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 19:12 по местному времени в районе Сивридже.
Очаг землетрясения залегал на глубине около 12 километров.
Напомним, в прошлую пятницу произошло землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг. Власти сообщили о 41 погибшем и 1 607 пострадавших. Живыми из-под завалов удалось извлечь 45 человек.