МВД и Генпрокуратура: Айтекин Абиева нанесла ранения полицейскому Хамзе Азизову

Согласно информации, вступившая 8 августа 2019 года в брак со своим родственником Айтекин Абиева переехала с мужем в Баку, а спустя 10 дней позвонила своему бывшему возлюбленному, имя которого известно следствию, и, вернувшись с ним в Сальян, проживала четыре дня по разным адресам.

Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура распространили заявление в связи с опубликованной некоторыми СМИ информацией о том, что жительница Сальяна Айтекин Абиева, приговоренная к тюремному заключению за умышленное причинение серьезного вреда здоровью, подверглась насилию со стороны сотрудника полиции Хамзы Азизова, а желающий выдать себя за защитника Абиевой Замин (Ализамин) Салаев - пыткам.

На основании заявления супруга Айтекин Абиева была найдена и 22 августа 2019 года возвращена семье, но после она уехала к своим родителям. Однако, после того как мать выговорила ей из-за телефонной связи с неким мужчиной, Абиева решила жить самостоятельно и, никого не предупредив, 10 сентября 2019 года ушла из дома.

Об исчезновении Абиевой в тот же день члены семьи сообщили в службу 102 МВД, и в тот же день она была найдена и передана родителям. Пробыв в родительском доме всего несколько дней, Абиева 16 сентября 2019 года вновь сбежала из дома и встретилась с другим своим близким знакомым.

На следующий день ее родители снова обратились в Сальянское отделение полиции по поводу исчезновения дочери, расследование было поручено старшему дознавателю Хамзе Азизову. Проведенными розыскными мерами было выявлено место нахождения девушки. При передаче ее брату не желающая этого Абиева нанесла Азизову ножевое ранение.

По факту в прокуратуре Сальянского района было возбуждено уголовное дело по статьям 29 и 120.2.3 Уголовного кодекса, решением суда Абиева была арестована.В своих показаниях с участием своего адвоката Айтекин Абиева признала себя виновной в предъявленных ей обвинениях, показав, что до дня совершения преступления у нее не было никаких отношений с Хамзой Азизовым, и что ни один сотрудник полиции не допустил против нее противоправных действий.

Факт совершения Абиевой преступления полностью подтверждается наряду с ее признаниями, а также собранными во время следствия и дополняющими друг друга доказательствами, включая показания членов семьи и других многочисленных свидетелей инцидента, распечатки переговоров по мобильному телефону и экспертные мнения.

Приговором Ленкоранского суда по тяжким преступлениям Абиева была признана виновной по статье 126.2.2 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица или его близких родственников в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга) и приговорена к семи годам лишения свободы.

Следует отметить, что Замин Салаев, который пытался представить себя в качестве защитника Абиевой, был, как сообщалось, 13 января 2020 года арестован за нарушение общественного порядка в Баку и за умышленное неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.

Во время содержания под стражей Замин Салаев, которому были обеспечены все процессуальные права, встретился со своим адвокатом и членами семьи. По месту его временного содержания его посетили представители аппарата омбудсмена.

В ходе служебного разбирательства МВД Замин Салаев заявил, что он не подвергался каким-либо пыткам или насилию со стороны сотрудников полиции во время служебной проверки. Это подтвердил медицинский осмотр Замина Салаева, проведенный по инициативе МВД в госпитале министерства.

Распространение ранее трижды осужденным за совершенные преступления, злоупотребляющим алкоголем Замином Салаевым утверждений о том, что Айтекин Абиева якобы подверглась давлению и даже изнасилованию, является подрывающей честь и достоинство клеветой, проявлением его негативного жизненного опыта и плодом нездорового воображения.