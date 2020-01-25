Эр-Рияд опроверг разрешение израильтянам посещать Саудовскую Аравию

"Наша политика остается неизменной: поскольку дипломатические отношения с Израилем отсутствуют, обладатели паспортов этого государства не имеют права въезжать в королевство", - цитирует принца Reuters.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал Бин-Фархан опроверг сообщения о том, что израильтянам позволят свободно посещать его страну.

Как сообщает Vesty.co.il, 26 января министр внутренних дел Арье Дери подписал указ, разрешающий всем израильтянам, независимо от происхождения, посещать Саудовскую Аравию. Ранее поездки в Саудовскую Аравию были разрешены исключительно арабским граждан Израиля и только для отправления религиозных обрядов. Израильские бизнесмены (в том числе евреи) с двойным гражданством часто посещают Саудовскую Аравию.

Согласно заявлению, этот запрет будет пересмотрен в случае заключения мирного договора между двумя странами.