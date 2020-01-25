Американская компания Apple подала в Бюро патентов и торговых марок США заявку на регистрацию патента, предусматривающего создание нового фирменного компьютера-моноблока iMac со стеклянным корпусом в виде изогнутого прозрачного листа, сообщает РБК со ссылкой на издания The Verge и Patently Apple.

В патентной заявке Apple отмечается, что будущий настольный ПК будет включать в себя дисплей в стеклянном корпусе моноблока, переходящем в клавиатуру и тачпад. Также не исключен вариант без встроенной клавиатуры — в этом случае речь идет о переносном MacBook, который можно будет как консоль поставить вместо монитора для iMac. Также предполагается, что стеклянный iMac можно будет сложить — линией «сгиба» будет место соединения самого моноблока и клавиатуры.

The Verge отмечает, что Apple впервые планирует использовать такое количество стекла для корпуса своих устройств, тем более в iMac. Кроме того, компания думает о дальнейшем развитии универсального дизайна iMac, объединяя вместе не только сам компьютер и дисплей, но также клавиатуру и сенсорную панель.