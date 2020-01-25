Согласно распространенной информации, жители Японии составляют немалую часть клиентов зарегистрированного в Баку биржевого сервиса CBase под названием CROSS exchange, однако компания, занимающаяся покупкой и продажей криптовалюты (биткойн и др.), действует на территории страны без регистрации, что является нарушением действующего регуляторного режима.

Помимо самой CBase, упоминается имя ее юридического представителя и президента Намика Алескерова, а также адрес компании – город Баку, Сабаильский район, улица Зарифы Алиевой, 22/13.

Какие меры могут быть приняты для недопущения дальнейших нарушений со стороны CBase, в FSA не сообщили.

В ответ на предупреждение из Японии CBase оперативно объявила у себя в твиттере о том, что «по различным причинам прекращает техническую поддержку на японском языке». «Мы очень сожалеем о японских клиентах и будем благодарны за ваше понимание и сотрудничество», - написано на странице компании в соцсети.

По данным Coinmarketcap, непосредственно перед предупреждением Агентства финансовых услуг Японии объем торгов CROSS exchange за сутки составил около 7 миллионов долларов. Платформа, однако, использует практику майнинга при помощи транзакций, что может оказывать существенное влияние на значение отображаемых объемов.