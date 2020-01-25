Япония вынесла предупреждение азербайджанской компании и Намику Алескерову эксклюзив
Агентство финансовых услуг Японии (FSA), являющееся ведущим регулятором финансового сектора страны, вынесло предупреждение азербайджанской криптокомпании CBase Fintech Lab LLC (президент Намик Алескеров), сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт японского ведомства.
Согласно распространенной информации, жители Японии составляют немалую часть клиентов зарегистрированного в Баку биржевого сервиса CBase под названием CROSS exchange, однако компания, занимающаяся покупкой и продажей криптовалюты (биткойн и др.), действует на территории страны без регистрации, что является нарушением действующего регуляторного режима.
Помимо самой CBase, упоминается имя ее юридического представителя и президента Намика Алескерова, а также адрес компании – город Баку, Сабаильский район, улица Зарифы Алиевой, 22/13.
Какие меры могут быть приняты для недопущения дальнейших нарушений со стороны CBase, в FSA не сообщили.
В ответ на предупреждение из Японии CBase оперативно объявила у себя в твиттере о том, что «по различным причинам прекращает техническую поддержку на японском языке». «Мы очень сожалеем о японских клиентах и будем благодарны за ваше понимание и сотрудничество», - написано на странице компании в соцсети.
По данным Coinmarketcap, непосредственно перед предупреждением Агентства финансовых услуг Японии объем торгов CROSS exchange за сутки составил около 7 миллионов долларов. Платформа, однако, использует практику майнинга при помощи транзакций, что может оказывать существенное влияние на значение отображаемых объемов.