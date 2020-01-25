Трамп провел с Нетаньяху и Ганцем «продуктивную» встречу и обсудил «сделку века»

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме с и.о. премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху продуктивную встречу, на которой обсуждалась так называемая сделка века - план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в письменном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Сегодня президент Дональд Трамп встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры провели продуктивную встречу, обсудив план по ближневосточному урегулированию президента, а также важнейшие двусторонние и региональные вопросы", - отмечается в документе.

В другом заявлении Дир сообщил о встрече Трампа с политическим противником Нетаньяху, лидером центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. Они также "провели продуктивную встречу, на которой обсуждался план по ближневосточному урегулированию президента и важные вопросы, касающиеся Соединенных Штатов и Израиля".