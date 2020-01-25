ИГИЛ пригрозило атаковать Израиль

Террористическая группировка "Исламское государство" распространила в соцсетях угрозы атаковать Израиль, сообщает Интерфакс со ссылкой на The Times of Israel.

"Сделаем Израиль полигоном для испытаний оружия", - приводит израильская газета перевод на английский язык заявления представителя группировки, которое было распространено в твиттере. Само заявление сделано в аудиоформате.

По данным радиостанции "Кан Бет", цель этих атак - не допустить реализации плана администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке, который СМИ также называют "сделкой века".