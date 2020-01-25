Самая большая неприятность, которую старалась всячески предотвратить сторона защиты президента на процессе по импичменту, все-таки произошла. Достоянием общественности стали свидетельства бывшего президентского советника по национальной безопасности Джона Болтона. Нет, он не был заслушан в сенате, но публика получила возможность ознакомиться с его позицией по главному вопросу, который привел Трампа к импичменту.

Джон Болтон готовит к печати свои мемуары, и сейчас на руках его соратников находятся черновики будущей книги. Вариант направлен также в Белый дом, таков заведенный порядок на случай, чтобы автор не допустил каких-то публичных высказываний, которые могут негативно сказаться на вопросах национальной безопасности. Президентская администрация может настоять на цензуре определенных отрывков или даже отложить публикацию на неопределенное время, но это ничуть не мешает прессе раздобыть информацию о ее содержании.

Как и следовало ожидать, Болтон полностью подтверждает позицию обвинения и в основе подрывает аргументы защиты, будто бы Дональд Трамп не привязывал вопрос о заморозке помощи Украине с вопросом о компромате на Джо Байдена, своего политического оппонента. По его свидетельству, и он сам, госсекретарь Помпео, и глава Пентагона Экспер не раз убеждали президента разморозить военную помощь Украине, но тот отказывался это делать, пока Киев не сделает встречных шагов. Кроме того, Трамп обижен на Украину за ее поддержку Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, в чем его убедил личный адвокат Руди Джулиани.

Трамп отреагировал в своем твиттере, заявив, что таких разговоров никогда не было, и со стороны Болтона это маркетинговый ход, чтобы продать книгу. По сути, он обвинил своего бывшего помощника во лжи. Действительно, возникла ситуация слово против слова, но в комплексе собранных демократами доказательств и исходя из индивидуальных склонностей Трампа и Болтона не возникает сомнений, кто на самом деле из них двоих лжет.

Еще раньше вышла неприятная для президентский защиты аудиозапись, на которой Дональд Трамп в присутствии лояльного круга бизнесменов говорит о необходимости убрать с поста посла США в Украине Мари Йованович. Именно ее Руди Джулиани называл главной противницей плана по дискредитации Байдена с помощью украинцев. В этих условиях республиканцам все труднее обосновывать свой отказ заслушать в сенате новых свидетелей. Если они уверены в невиновности президента, они, казалось бы, должны быть заинтересованы в максимальном привлечении свидетелей и документов, но защита Трампа грудью стоит против такого шага.

Защищать президента становится все сложнее, если не сказать невозможной. Однако на его верных республиканских избирателей, а их исторически рекордное количество – под 90%, новые обстоятельства никакого впечатления не произведут. Недавнее исследование Pew Research показало, что демократы и республиканцы получают информацию из совершенно разных источников, и если первые ориентированы в первую очередь на CNN, то вторые доверяют почти исключительно Fox News. Этот консервативный телеканал отличился тем, что во время процедуры импичмента в конгрессе, когда выступали обвинители, показывал только картинку, а звуковой ряд замещал своими комментариями.

Позиция Болтона показывает, что исчезнувшая было разница между старыми республиканцами, к которым принадлежит бывший советник по национальной безопасности, и ярыми приверженцами Трампа все-таки существует. Но это обстоятельство не сыграет своей роли во время нынешних слушаний в сенате, которые ориентировочно в пятницу закончатся оправданием президента. А вот в ноябре, когда состоится решающая битва кандидатов на президентский пост, нынешние партийные хитрости по спасению Трампа уже не сработают. Или, скорее, сработают против него.