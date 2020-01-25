Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 03:55

Вполне могу допустить, что читатели haqqin.az устали от саги о процессе импичмента над президентом Трампом в конгрессе США. Но события развиваются столь стремительно, что картина вчерашнего дня оказывается устаревшей. Еще в конце прошлой недели казалось, что демократы теряют позиции в борьбе против Трампа, а тот наоборот завоевывает политические очки. Но все изменилось вечером в воскресенье, когда газета The New York Times опубликовала выдержки из готовящейся к публикации книги бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. И происходящее в сенате США, где проходят слушания по импичменту Трампа, стали напоминать американский movie action – боевик, в котором все меняется с головокружительной скоростью.

Как уже сообщал haqqin.az, в верхней палате конгрессе слово взяли защитники Трампа - юристы Белого дома. Их аргументы просты: президент Трамп не совершил ничего противозаконного в общении с украинским лидером Владимиром Зеленским, а важных свидетелей, которые утверждают обратное, просто нет в природе. А оказывается, что они есть. И кто может быть важнее, чем Болтон, который работал с президентом в то время, когда тот вел переговоры с Киевом. И вот что тот поведал в своей книге под интригующим названием «Комната, в которой это произошло» - она должна выйти в марте, а манускрипт уже стал доступен журналистам из влиятельной нью-йоркской газеты. Джон Болтон сообщает, что Трамп сообщил своим помощникам, что он будет откладывать предоставление военной помощи Украине до тех пор, пока та не начнет расследование деятельности бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера. То есть идет о классической сделке "услуга за услугу" или даже шантаже иностранного государства в политических интересах президента, что категорически отрицает Трамп и его свита. Болтон также цитирует госсекретаря США Майка Помпео, утверждавшего, что в действиях бывшего посла США в Киеве Мари Йованович не было ничего предосудительного. Йованович была той фигурой, которая сильно мешала Трампу в получении компромата на Байдена и ее поспешно сняли с должности, обвинив в коррупции. Теперь Болтон дезавуирует это обвинение.

Болтон пишет о том, что нынешний исполняющий обязанности главы администрации Мик Малвони присутствовал при разговоре Трампа с его личным юристом Рудольфом Джулиани, которому было поручено исполнять украинскую операцию. Малвони категорически отрицает это. Категорически отрицает все, абсолютно все, о чем пишет Болтон и президент Трамп. В своем Twitter бывший босс говорит, что его экс-помощник "делает это все ради продвижения своей книги". Болтона он называет "отверженным (имеется в виду, что его уволили) неоконом (неоконсерватором). Но эти пассажи президента никого в Америке и за ее пределами не убеждают. "Сообщение о книге Джона Болтона выставляет республиканских защитников президента лжецами и глупцами", - пишет Bloomberg. Теперь у этих защитников есть меньше суток, чтобы принять дальнейшую стратегию. Они могут или усилить свой яростно-агрессивный тон в отношении демократов, требующих импичмента или наоборот, смягчить свою непримиримую позицию и допустить вызов в сенат Болтона. Сам он, как уже сообщалось готов дать показания под куполом Капитолия, если его туда вызовут повесткой. Демократы, которые еще вчера не рассчитывали получить необходимое - 50 плюс один количество голосов в сенате, чтобы вызвать свидетелей из бывших и нынешних сотрудников Белого дома теперь надеются, что четыре сенатора-республиканца пойдут на такой шаг и свидетели будут вызваны. Но если Болтон расскажет на слушаниях то, о чем он пишет в книге, это будет настоящей "бомбой для председателя", которая взорвет сам судебный процесс. В любом случае республиканцам надеяться на быстрое оправдание президента и прекращение процесса на этой неделе уже не приходится. Но это еще не самое худшее. Спасать президента от поражения если не на процессе импичмента, то на выборах было бы еще тяжелей, если бы сейчас сенаторы его простили, а в марте появились бы свидетельства Болтона. Тогда всей нации стало бы очевидно то, о чем уже давно говорят демократы - республиканцы проводили coverup - операцию прикрытия Трампа.

Процесс импичмента над Трампом все больше и больше напоминает аналогичное расследование незаконной деятельности экс-президента Ричарда Никсона в 1973-1974 годах. Тогда на поверхность тоже всплыло то, что американцы называют "дымящимся пистолетом" - пленка с записью приказа Никсона ЦРУ блокировать проводимое ФБР расследование Уотергейтского скандала. Обнародованная конгрессу и всей нации эта пленка оказала столь разрушительное действие на Никсона, что тот, не дожидаясь неминуемой отставки, по своей воле оставил пост президента. В истории с Трампом такой пленки нет, но есть другие отягчающие обстоятельства. Как пишет The Washington Post, люди из администрации Белого дома не могли не знать о готовящейся публикации, но они намеренно заставляли защитников президента лгать под присягой в сенате. В Америке это чудовищное преступление. Чем же все это закончится? Прогнозов, самых противоречивых немало. Предлагаем вниманию один из них, который был опубликован на страницах газеты The Hill. Его сделал республиканец Джон Лебутильер, в прошлом член палаты представителей от своей партии в конгрессе США. На выборах 2020 года будет отмечена необычно высокая явка - 60 процентов и это поможет победить кандидату от демократов Джозефу Байдену.