- Вы являетесь одним из фаворитов в предвыборной гонке в Сураханском избирательном округе. Судя по данным экспертов, вы опережаете своих конкурентов. Как Вам удалось в столь кратчайшие сроки завоевать симпатии местных жителей?

- В некоторой степени не соглашусь с вами. Скорее, правильней говорить не о симпатиях, а о заполнении вакуума доверия на местах. На встречах с избирателями я убедился в главном векторе их настроений – они верят только президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, взятому курсу на обновление на местах исполнительной власти, депутатов не только по персонам, но и по сути их деятельности. У людей имеется четкий запрос на перемены – и глава нашего государства его уловил и стал инициатором кардинальных реформ. Прежде всего в самом отношении к людям, к их проблемам.

Естественно эти проблемы, в том числе и в Сураханском районе, возникли не сейчас и не внезапно, они накапливались на протяжении многих лет. Это как раз таки прямо перекликается с тем, что говорил президент в одном из своих последних интервью – власти на местах не работают с людьми, чиновники и депутаты оторвались от реальной жизни и порой страшно далеки от народа.

И поэтому не случайно, что когда волонтеры моего предвыборного штаба спрашивали у людей на улицах – а что вы как избиратель ожидаете от своего депутата, то у всех буквально первым ответом было пожелание о создании постоянной приемной депутата. Люди хотят знать своего депутата, общаться с ним, реально видеть результаты его работы. Я обещал им, что если мне будет оказано их доверие, то всегда буду рядом с ними. Депутат должен постоянно быть со своими избирателями.

- Как известно, Ваша предвыборная платформа основывается на поддержке политического курса главы государства, в частности, на поддержке осуществляемых им реформ. Вам несложно соперничать с кандидатами проправительственных политических партий – ведь этих кандидатов поддерживают многочисленные члены этих же партий?

- Я уже слышал фразу о соперничестве, не буду говорить от кого, и совершенно не согласен с определением «соперники». Соперничать на выборах могут кандидаты, у которых разные политические взгляды, грубо говоря, оппозиция и власть. Но как вы сами сказали, я и представители проправительственных партий – просто выступаем с разными предвыборными платформами и деятельностью, поэтому говорить о соперничестве тут неуместно. Напротив, уже саму возможность участия нескольких представителей с проправительственными взглядами и позицией я рассматриваю как показатель высокого уровня демократизма, атмосферы подлинно конкурентной борьбы и прозрачности предстоящих выборов 2020 года. В конце концов, слово за избирателями, а не за кандидатами. Люди сами должны решить чья предвыборная платформа, опыт и многие другие показатели деятельности кандидатов им приемлемы – именно к такому формату демократической справедливости и призывает наш президент! Ну а кандидатов с этого округа немало, поэтому желаю удачи всем!

- К сожалению, в средствах массовой информации нередко упоминаются факты вмешательства органов исполнительной власти в ход предвыборной борьбы, якобы принуждения независимых кандидатов снимать свои кандидатуры с выборов. А как с этим обстоит дело в Сураханском районе?

- Все будет хорошо (улыбается).

- Вы основатель и руководитель Международного Фонда Ильяса Эфендиева, деятельность которого вызывала интерес в обществе. Это и довольно масштабные социально-гуманитарные проекты, и встречи с главами ряда зарубежных государств. Всех, безусловно, интересует, как Вам удалось добиться международного признания?

- Что касается моей деятельности, как главы Международного Фонда Ильяса Эфендиева, то уверен, что все здравомыслящие люди понимают, что мои встречи с президентом той или иной страны, как гражданина Азербайджана, всегда находились в русле политики, проводимой главой нашего государства. И, конечно же, встречи на подобном высоком уровне всегда бывают согласованы в соответствующем политико-дипломатическом порядке. И да, я могу гордиться тем, что имел честь вести пропаганду Азербайджана на столь высоком уровне, за что я, безусловно, благодарен президенту Ильхаму Алиеву.

- Вы отметили, что в Сураханском районе есть немало проблем. А что Вы предлагаете своим избирателям? Каким Вы видите решение накопившихся проблем?

- Естественно, я могу сейчас много чего рассказать из своей предвыборной платформы. Но.... подготовленные тексты это одно, а вот реальная жизнь, живое общение с людьми – совсем другое. У меня было много предвыборных встреч с избирателями района, но я расскажу вам только об одной из них. 22 января в моем предвыборном штабе прошло расширенное совещание с аксакалами района от различных населенных пунктов избирательного округа. Фактически это были даже уполномоченные от жителей этих мест. Более того, и это я хочу особо подчеркнуть, совещание прошло по их требованию и там не было, да и не могло быть какой-либо типовой предвыборной агитации. Разговор шел исключительно по конкретным проблемам и по конкретным путям их решения. Фактически мы совместно с ними определяли, если так можно выразиться, своего рода «дорожную карту» по решению наиболее жгучих для населения проблем. Именно по итогам этих конкретных обсуждений аксакалы района и дали мне свое благословение. Благодарю их за это доверие.

- Доверие людей трудно завоевать, но, согласитесь, еще сложнее его оправдать. Ведь Вам наверняка известно и такое мнение, что в обязанности депутата не входит укладка асфальта, решение проблем водоснабжения и т.д. Как вы относитесь к такому пониманию депутатской деятельности?

- Да, я тоже слышал это выражение от некоторых кандидатов в депутаты – дескать, все это не мои задачи. Отвечу им так. Мои доверенные лица на местах не только вели агитацию за меня, но и, что более важно, проводили оперативный социологический опрос, направленный на выявление социальных ожиданий избирателей. Так вот, на вопрос «На какие проблемы, по вашему мнению, избранный депутат, должен обратить внимание, чем он должен заниматься, в первую очередь», большинство опрошенных приоритетными посчитали три направления: активное участие в решении назревших текущих проблем жителей; экономические и социальные инициативы депутата на местном уровне; а также тесное взаимодействие с местной исполнительной властью.

Как видим, итоги соцопроса однозначно говорят о том, что пожелания избирателей вполне реалистичны. По сути, это постановка задач для будущего народного избранника – аккумуляция назревших проблем жителей, их доведение до Исполнительной власти и совместный поиск вместе с соответствующими ведомствами реальных путей их решения.