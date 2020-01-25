Нефть продолжает дешеветь из-за китайского вируса

Цены на нефть снижаются на торгах во вторник после падения до минимальных значений с середины октября по итогам предыдущих торгов на фоне опасений о спросе на энергоносители из-за вспышки пневмонии в Китае, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $59,17 за баррель, что на $0,15 (0,25%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы снизились в цене на $1,37 (2,26%), до $59,32 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,08 (0,15%) - до $53,06 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $53,14 за баррель, опустившись на $0,98 (1,81%) по сравнению с предыдущей сессией.

Как сообщили власти страны, в Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515 человек.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 тыс. 771 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.