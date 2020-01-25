В Алжире разбился истребитель Су-30
Военный самолет потерпел крушение в вилайете Умм-эль-Буаги на северо-востоке Алжира.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Algerie 24.
По данным телеканала "Аль Нахар", речь идет об истребителе Су-30 российского производства. Экипаж в составе двух человек погиб.
Причины авиакатастрофы пока не называются.
В составе ВВС Алжира имеются несколько десятков истребителей Су-30МКА.
Су-30МКА разработан компанией "Сухой" на базе поставленных в Индию и Малайзию самолетов Су-30МКИ и Су-30МКМ, незначительно отличаясь от них лишь составом бортового оборудования. Первый полет состоялся в 2007 году, тогда же Алжир закупил первую партию из 28 самолетов.