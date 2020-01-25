Ровнаг Абдуллаев вновь избран президентом АФФА обновлено 11:00
Далее присутствующих ознакомили с финансовым отчетом, согласно которому АФФА за прошедший год получила спонсорских денег и заработала примерно на 6,5 млн манат больше, чем потратила.
После выступления представителей УЕФА и ФИФА генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов объявил о старте выборов. В итоге Ровнаг Абдуллаев избран президентом еще на 4 года.
Также был утвержден новый состав Исполкома.
* * * 11:00
Мероприятие открыл Ровнаг Абдуллаев, поприветствовавший всех собравшихся, гостей с УЕФА и ФИФА, а также министра молодежи и спорта Азада Рагимова.
Министр выступил со вступительной речью. Далее Ровнаг Абдуллаев оценил последний период своего президентства, который начался в 2016 году. Он вспомнил о международных соревнованиях, которые проводились в Азербайджане за эти четыре года. Это, в частности, финальная стадия чемпионата Европы среди юношей, а также финал Лиги Европы, на который приехало огромное количество болельщиков.
«В этом году нас ждут четыре матча Евро-2020. Верим, что справимся и с этой задачей», - отметил Ровнаг Абдуллаев.
Президент АФФА поведал о новых аренах и полях с натуральным и искусственным покрытиями. Он сообщил о том, что уже принято решение о строительстве стадиона в Шемахе, напомнил, что будут построены база в Гяндже и новый стадион в Сумгаите.
«Больше всего огорчило выступление сборной Азербайджана, - продолжает президент АФФА. - Команда не смогла выйти из группы в Лиге наций. Это был для нас большой шанс попасть на Евро-2020. Не смогли выйти из группы со слабыми. Не порадовали и наши юношеские команды.
Зато продолжает радовать «Карабах», ежегодно играя на групповых стадиях еврокубков, в том числе и в группе Лиги чемпионов.
Наши судьи прогрессируют, обслуживают важные международные игры. Наше развитие в этой области отмечают ФИФА и УЕФА.
У нас всегда были проблемой с трансляциями футбола. Мы создали канал CBC Sport, после чего появилась стабильность в вопросе трансляций не только футбола, но и других видов спорта».
* * * 10:12
В бакинском отеле Boulevard проходит Отчетно-выборная конференция АФФА.
Должен быть избран президент Ассоциации и 13 членов Исполкома. Единственным кандидатом на пост президента является действующий глава АФФА Ровнаг Абдуллаев, возглавляющий организацию с 2008 года.
Имена кандидатов в Исполком, состав которого был увеличен с 11 до 13 человек: Искендер Джавадов (Западная региональная футбольная федерация), Казбек Туаев (Общественное объединение Региональных футбольных федераций), Эльхан Мамедов (Северная региональная футбольная федерация), Заур Ахундов («Кешля»), Рауф Алиев («Сабаил»), Вагиф Садыхов («Сумгаит»), Эльшад Насиров («Нефтчи»), Фарид Мансуров (Общественное объединение Профессиональной футбольной лиги), Фирудин Гурбанов (Студенческая футбольная федерация), Махир Мамедов (Федерация футзала), Эльмар Мамедъяров (Всеазербайджанское объединение любителей футбола), Кенуль Мехтиева (Общественное объединение Общественных футбольных организаций). Также в Исполкоме будет президент АФФА.
Из прежнего состава Исполкома нет в списке главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова, который заявлял, что не хочет заседать в Комитете. Освободившееся место и два новых должны занять генсек Эльхан Мамедов, олимпийский чемпион Фарид Мансуров и сотрудница АФФА Кенуль Мехтиева.