Отдел спорта 11:00

Далее присутствующих ознакомили с финансовым отчетом, согласно которому АФФА за прошедший год получила спонсорских денег и заработала примерно на 6,5 млн манат больше, чем потратила. После выступления представителей УЕФА и ФИФА генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов объявил о старте выборов. В итоге Ровнаг Абдуллаев избран президентом еще на 4 года. Также был утвержден новый состав Исполкома. * * * 11:00 Мероприятие открыл Ровнаг Абдуллаев, поприветствовавший всех собравшихся, гостей с УЕФА и ФИФА, а также министра молодежи и спорта Азада Рагимова. Министр выступил со вступительной речью. Далее Ровнаг Абдуллаев оценил последний период своего президентства, который начался в 2016 году. Он вспомнил о международных соревнованиях, которые проводились в Азербайджане за эти четыре года. Это, в частности, финальная стадия чемпионата Европы среди юношей, а также финал Лиги Европы, на который приехало огромное количество болельщиков.

«В этом году нас ждут четыре матча Евро-2020. Верим, что справимся и с этой задачей», - отметил Ровнаг Абдуллаев. Президент АФФА поведал о новых аренах и полях с натуральным и искусственным покрытиями. Он сообщил о том, что уже принято решение о строительстве стадиона в Шемахе, напомнил, что будут построены база в Гяндже и новый стадион в Сумгаите. «Больше всего огорчило выступление сборной Азербайджана, - продолжает президент АФФА. - Команда не смогла выйти из группы в Лиге наций. Это был для нас большой шанс попасть на Евро-2020. Не смогли выйти из группы со слабыми. Не порадовали и наши юношеские команды. Зато продолжает радовать «Карабах», ежегодно играя на групповых стадиях еврокубков, в том числе и в группе Лиги чемпионов. Наши судьи прогрессируют, обслуживают важные международные игры. Наше развитие в этой области отмечают ФИФА и УЕФА. У нас всегда были проблемой с трансляциями футбола. Мы создали канал CBC Sport, после чего появилась стабильность в вопросе трансляций не только футбола, но и других видов спорта». * * * 10:12 В бакинском отеле Boulevard проходит Отчетно-выборная конференция АФФА.