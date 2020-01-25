Трамп позвонил Эрдогану

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом сообщили во вторник журналистам в администрации турецкого лидера, передает ТАСС.

"В ходе переговоров президент Трамп выразил соболезнования в связи с землетрясением в Элязыге и сказал, что США поддерживают Турцию. Лидеры также обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы, в том числе Сирию и Ливию", - отметили в канцелярии Эрдогана.

Как сообщил ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, Трамп и Эрдоган обсудили режим прекращения огня в Ливии, а также необходимость остановить насилие в Сирии.