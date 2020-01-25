У 23 человек, приехавших в Казахстан из Китая, где распространяется коронавирус, выявлена температура, четверо госпитализированы с подозрением на вирус, у них взяты анализы, сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.

"У нас из КНР въехали 25 858 человек — это граждане республики и иностранные граждане, по всем данные передаются в пограничные службы, в министерство здравоохранения и далее через комитет контроля в местные исполнительные органы...", - сказал Биртанов на пресс-конференции.

В то же время, первый случай заражения новым видом коронавируса, который появился в китайском городе Ухань, зафиксировали в Германии. О первом заразившемся ранее неизвестной болезнью сообщили в министерстве здравоохранения Баварии.

Тем временем, число жителей КНР, заразившихся новым коронавирусом, во вторник достигло 4515. Число летальных исходов составило 106.

Анонимные источники также сообщили, что власти Китая скрывают точное число заболевших, которое якобы приближается к ста тысячам. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.