AZAL обратился к желающим полететь в Китай

В связи с распространением коронавируса в Китае пассажиры, получившие авиабилеты на рейсы авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) до 28 марта 2020 года смогут изменить даты рейсов или вернуть их без штрафа. Об этом сообщает пресс-служба "Азербайджанских Авиалиний".

Было отмечено, что для возврата авиабилетов необходимо обратиться в кассу, где был приобретен билет, а в случае покупки онлайн - в службу поддержки клиентов по адресу электронной почты [email protected], или через форму обратной связи на сайте организации: https://help.azal.az/hc/az/requests/new

Как сообщалось ранее, в феврале "Азербайджанские авиалинии" временно приостанавливают осуществление рейсов по маршруту Баку-Пекин-Баку. Это объясняется падением спроса в связи с праздниками в указанной стране.

Таким образом, как и в предыдущие годы, с февраля рейсы в столицу Китая будут приостановлены, а с восьмого марта возобновятся.