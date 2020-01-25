Генеральный директор компании Фуад Аллахвердиев, а также советник по стратегии Азер Байрамов представили на конференции Caspian Week 2020 и смежных мероприятий, прошедших в рамках форума, программу Azerbaijan Digital Hub, проводимую в целях превращения Азербайджана в цифровой центр, а также ее составную часть, проект «Транскаспийской фибер-оптической кабельной линии».

Представители магистрального интернет провайдера, соединяющего Азербайджан со всемирной сетью интернета - компании AzerTelecom приняли участие во Всемирном экономическом форуме, проводимом с 21-24 января в Швейцарском городе Давос.

На конференции Caspian Week 2020, в которой принимали участие глобальные лидеры, влиятельные эксперты, а также руководители крупных компаний, были обсуждены перспективы развития связей между Каспийским и другими регионами, возможности превращения нашей страны в цифровой центр и проект прокладки фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря, имеющий стратегический важный характер.

Советник по стратегии компании AzerTelecom Азер Байрамов подчеркнул региональную значимость проекта в своем выступлении на панели «Выход на глобальные рынки: Новые транзитные возможности Большого Каспийского региона». Он заявил, что фибер-оптическая кабельная линия по маршрутам Азербайджан - Казахстан и Азербайджан - Туркменистан внесет серьезный вклад в удовлетворение потребности в дата трафике стран Азиатского континента. Транскаспийская фибер-оптическая кабельная линия сформирует Цифровой Шелковый Путь между Европой и Азией посредством Азербайджана, и данный маршрут между континентами станет самым оптимальным коротким маршрутом среди существующих в Евразийском регионе, а также будет маршрутом с минимальной задержкой в передаче данных. На мероприятии также были отмечены технические возможности подводных кабельных линий, имеющих стратегический характер, после чего представители ответили на вопросы, связанные с проектом.

Компания будет и в будущем представлять программу Digital Hub и другие крупные инфраструктурные проекты, являющиеся частью программы в Давосе.

AzerTelecom - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющийся дочерней компанией Bakcell – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. AzerTelecom через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет-сетью. Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций.