Армения скоро получит новую партию современных многофункциональных истребителей Су-30СМ. Об этом сказал журналистам министр обороны Давид Тоноян, сообщает «Спутник Армения».

"Скоро, совсем скоро", - отметил министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Армения в прошлом году закупила у России четыре таких истребителя. Они поступили на вооружение в конце декабря 2019 года.

В целом, по словам министра, Вооруженные силы Армении увеличили свой арсенал и свои возможности для решения поставленных задач.

"Не буду раскрывать военную тайну, но увеличение идет на десятки процентов", - сказал Тоноян.