Десять китайских туристов, совершавших поездку по турецкой Каппадокии, и двое граждан Турции госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Как передает РИА "Новости", об этом сообщил на пресс-конференции губернатор провинции Аксарай Али Манты.

"Симптомы заболевания появились у одного из туристов, в качестве предосторожности медики изолировали еще 9 человек, которые находились с ним в контакте, а также гида и водителя автобуса", - подчеркнул А.Манты.

Взятые у пациентов анализы отправлены в министерство здравоохранения страны. До получения результатов туристы будут находиться в специальном инфекционном отделении местной больницы.