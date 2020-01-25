В Москве зарезали торговца из Азербайджана

Убийство азербайджанца во дворе многоэтажки расследуют правоохранители в Москве, пишет издание «Регион online».

Согласно информации, в ночь на 28 января неизвестный мужчина напал на возвращавшегося домой рыночного торговца из Азербайджана на улице Гарибальди. Злоумышленник набросился на жертву прямо у подъезда многоэтажки и буквально изрешетил его ножом.

От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия, нападавший смог скрыться.

«Убийство продавца московского рынка попало на камеру наблюдения, установленную у подъезда. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника, - сообщил «Регион online» источник в правоохранительных органах Москвы.